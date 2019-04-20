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وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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عصام الشربيني

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توجهت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى مقر لجنتها الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة للإدلاء بصوتها في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تعقد داخل مصر على مدار ثلاثة أيام.
وأشارت د/هالة السعيد إلى أن المشاركة في الاستفتاء في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني، مشيرة إلى أهمية المشاركة المجتمعية، وأن كل خطط الدولة المصرية تُعلي من قيمة تلك المشاركة.. وقالت وزيرة التخطيط إن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية في صناعة مستقبل مصر.
وكانت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج قد شهدت إقبالا من قبل المواطنين المصريين بالخارج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تجرى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تضم البعثات المصرية فى الخارج.. ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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