وزير التجارة يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالدقى

20 أبريل 2019 - 06:06 م

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان المشاركة الإيجابية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية تمثل واجباً وطنياً وتعزز خطى الدولة الثابتة نحو تحقيق الاستقرار الكامل والتنمية الاقتصادية المنشودة ووضع مصر بمكانتها الطبيعية على الخريطة العالمية

وقال الوزير ان مشاركة الشعب في هذا الحدث القومى يعكس مدى وعى الشعب وحرصه على المشاركة فى رسم مستقبل وطنه ومساندته للدولة لاستكمال مشوار البناء والتنمية للعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار

وأشار نصار خلال ادلاءه صباح اليوم بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكلية التربية للطفولة المبكرة بالدقى ان التعديلات الدستورية الجديدة تمثل خطوة هامة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وخلق فرص عمل لائقة للشباب وتوفير حياة كريمة ترضى طموحات الشعب المصرى.