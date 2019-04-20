» اعتقال 700 ناشطً في لندن

20 أبريل 2019 - 06:04 م

نقلت الخدمة الإعلامية في سكوتلاند يارد في لندن، بريطانيا، اليوم السبت، عن اعتقال 700 ناشط بيئي تظاهروا في وسط العاصمة البريطانية لليوم السادس على التوالي.

وقالت دائرة شرطة العاصمة في بيان "اعتبارا من الساعة 10:00 (بتوقيت لندن) اليوم السبت، احتجز ضباط الشرطة أكثر من 718 شخصا اعتبارا من يوم الاثنين 15 أبريل، وتم توجيه التهم لـ28 شخص".

وقام نشطاء البيئة في منظمة "Extinction Rebellion " يوم الاثنين بإغلاق الشوارع المزدحمة في وسط لندن، احتجاجا على التلوث البيئي، وقد طالبت الشرطة مرارا وتكرارا بفتح الطريق ومواصلة أعمال احتجاجهم في منطقة ماربل آرك فقط، لكن المتظاهرون رفضوا الامتثال لهذا المطلب، الآن، أطلقت السلطات إنذارا جديدا للمتظاهرين، وفقًا لذلك، يتعين عليهم مغادرة ساحة البرلمان وتقاطع أوكسفورد حتى مساء السبت 20 أبريل/نيسان والإفراج عن جسر واترلو بحلول نهاية 22 أبريل.

وطرح المشاركون في احتجاجات لندن ثلاثة متطلبات أساسية للحكومة البريطانية: إعلان الحقيقة بشأن تغير المناخ، وإنشاء جمعية مدنية للإشراف على هذه التغييرات وبذل كل جهد ممكن لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2025.