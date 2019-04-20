«إكرامى» لجمهور الأهلي: «كل حاجة هتتصلح»

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الاهلى

شريف اكرامى

حرص شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على تهدئة الجماهير الغاضبة من اللاعبين بسبب سوء الاداء فى الفترة الأخيرة.

إكرامى حرص على الحديث مع مجموعة من الجماهير -أعضاء الجمعية العمومية- التى كانت حاضرة لتدريبات الفريق، طالبًا منهم الصبر على الفريق، فى ظل الارتباط بمباراة هامة الخميس المقبل أمام المصرى.

الحارس الدولى قال: «اصبروا بس على الفرقة، وكل حاجة هتتصلح، عندنا ماتش مهم يا رجالة، خفوا شوية على اللعيبة».

الاهلى يلعب مع المصرى الخميس المقبل فى لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ19 من الدورى.


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