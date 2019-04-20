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مفتي الجمهورية يدلي بصوته في التعديلات الدستورية في القاهرة

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أدلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية صباح اليوم السبت بصوته في التعديلات الدستورية، في لجنة مدرسة " الحسين الإعدادية بنات " في حي الحسين بالقاهرة.

وأكد فضيلة المفتي، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.

ودعا مفتي الجمهورية الشعب المصري إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي الذي يدل على مدى وعيهم بحرية تامة، فالمشاركة الواعية هي دليل تقدم الأمم.

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