» نساء «النور» يؤيدون التعديلات الدستورية

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الدستور

تعديل

دعوة

حزب النور

نظمت عدد من النساء المنتميات لحزب النور السلفي، في وقفات دعوية لحث المواطنين على المشاركة في التعديلات الدستورية،والتصويت بـ"نعم".

وحملت السيدات لافتات بشوارع عدد من المحافظات لدعوة المواطنين للنزول للمشاركة فى استفتاء الدستور ، وكانت المشاركة النسائية واضحة بالحزب .

من جهة أخرى توافد إلى مقر السفارة المصرية بالرياض عددٌ من أعضاء حزب النور للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما التقطت الفيديوهات لأعضاء الحزب في القنصلية المصرية بجدة وهم يدلون بأصواتهم .




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