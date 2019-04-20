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مدبولي يُشيد جهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في توضيح الحقائق

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأقسام المختلفة للمركز الإعلاميّ بمجلس الوزراء؛ لمتابعة سير العمل في رصد الشائعات، وسرعة التعامل معها، وتوضيح الحقائق، وكذا إبراز الجهود التي تقوم بها الحكومة في مختلف القطاعات.

وعبّر رئيس الوزراء عن تقديره لما يقوم به شباب المركز الإعلاميّ من جهود لتوضيح الحقائق، ودحض الشائعات، وكذا توثيق ما يتم من مشروعات وجهود في مختلف القطاعات حالياً، والعمل على إبرازها في وسائل الإعلام المختلفة، وكذا وسائل التواصل الاجتماعيّ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نواجه في هذه المرحلة آلاف الشائعات، ودوركم مُهم جداً في رصدها، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وسرعة التعامل معها، وتوضيح الحقائق؛ فهذه هي حروب الجيل الرابع التي نُواجهها حالياً، والمواطن يثق فيما تقدمونه من توضيح للحقائق، كما يثق أيضاً فيما تقوم به الحكومة من مشروعات خدمية وتنموية لمصلحته، وهذه مهمة أخرى تقومون بها، هي إبراز هذه الجهود، والمشروعات الضخمة.

وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته بأن العاملين في المركز الإعلاميّ من الشباب؛ فهُم الأقدر على التفاعل المباشر، والتعامل مع وسائل العصر، كما أن لديهم القدرة على مُخاطبة نُظرائهم، وتوضيح الحقائق لهم، مُوجها حديثه لهم قائلاً: " أشكركم على جهودكم، وأتمنى لكم جميعا التوفيق".
وشرح هاني يونس، المستشار الإعلاميّ لرئيس الوزراء، والمُشرف على المركز الإعلاميّ لمجلس الوزراء، ما يقوم به شباب المركز الإعلامي من جهود متنوعة، أهمها التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد الفيديوهات الخاصة بتفاصيل ومراحل تنفيذ المشروعات التي تُنجزها الوزارات، وقصص النجاح في مختلف القطاعات، وكذا "الانفوجراف" الذي يُبسّط المعلومات ويُسهلها لجُموع المواطنين، هذا بخلاف الدور الرئيسيّ المُتمثل في كشف زيف الشائعات ودحضها أولاً بأول.
من جانبها، أوضحت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلاميّ لمجلس الوزراء، أن المركز يضمُ أقساماً عديدة، منها الرصد والتحليل؛ الذي يقوم خلاله مجموعة من شباب المركز بمتابعة ورصد جميع ما يُنشر بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتحليله، إضافة إلى قسم رصد الشائعات التي تبثها اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتكذيبها، والمركز حالياً بصدد الإعداد لإصدار التقرير رقم 175 لتوضيح الحقائق، والرد على الشائعات، مشيرة إلى أن العدد الأخير تضمن الرد على 13 شائعة، وتم نشره خلال الأيام الماضية، مشيرة أيضا إلى جهود فريق إعداد المحتوى الاعلامى، الذى ينشر فى وسائل الاعلام المختلفة، ويتضمن فيديوهات لإنجازات الوزارات، وانفوجرافات توضيحية، وأخبار صحفية.

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