  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

صلاح

صدمة لـ«صلاح» بعد استبعاده من الترشح لجائزة مهمة

الملك عبدالله والإخوان

الإخوان تنقذ ملك الأردن من انقلاب يقوده أحد أقربائه

قوات روسية في سوريا

حقيقة الاشتباكات بين روسيا وإيران في حلب

أرشيفية

"الوطنية للانتخابات": الاستفتاء على الدستور لفت أنظار العالم

سما المصري

شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم تركي آل الشيخ بملابس فاضحة

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. ناشطون من حزب "أويحي" يطالبون برحيله

السترات الصفراء

مواجهات بين الشرطة الفرنسية و"السترات الصفراء"

مدبولي

رئيس الوزراء: نجحنا في التواصل مع الشباب عبر «السوشيال ميديا»

سور النادي النهري لنادي الزمالك

رئيس الزمالك يرد على استفزازات «آل الشيخ»

تصاعد الاشتباكات جنوبي طرابلس

عرب وعالم

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية
هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس

#

ليبيا.. قوات حفتر تتهم "الوفاق" بقتل 4 سودانيين

#

مقتل 47 شخصًا وإصابة 181 آخرين في اشتباكات طرابلس

#

ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة بطرابلس إلى 10

احتدمت الاشتباكات، السبت، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ونظيرتها التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في عدة محاور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت وكالة "الأناضول"، عبر مراسلها، بأن محاور عديدة، بينها "الطويشة" المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي، تشهد مواجهات، في محاولة من قوات الوفاق للضغط على حفتر، للانسحاب من المطار نحو منطقة قصر بن غشير.

والسبت هو اليوم السابع عشر منذ أن أطلق حفتر (قائد قوات الشرق الليبي)، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأفاد المراسل بسماع أصوات انفجارات وتحليق لطائرات حربية في محوري عين زارة ووادي الربيع، وأعلنت حكومة الوفاق أن قواتها تتقدم في محيط مطار طرابلس، وسيطرت على مدرعة عسكرية تتبع حفتر.

وقال المتحدث باسم قوات "الوفاق"، محمد قنونو، للأناضول، إن الطيران شن السبت سبع ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات حفتر جنوبي مدينة غريان وقاعدة "الوطية" الجوية، وحققت الضربات نتائج ممتازة، وأضاف أن "كل المحاور تشهد اليوم مواجهات مسلحة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، سقوط 220 قتيلا و1066 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص، منذ بدء الهجوم على طرابلس.

ولم تتمكن قوات الشرق حتى السبت من تحقيق هدفها في طرابلس، حيث تتصدى لها قوات "الوفاق"، وسط اتهامات ليبية لدول إقليمية بدعم حفتر.

وأعلنت تونس، الجمعة، أنها تبذل جهودا لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية تونس، الجزائر ومصر، لتنسيق الجهود بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

وأطلق حفتر هجومه على طرابلس بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية، بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.

ومنذ 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر. ‎


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصاعد الاشتباكات جنوبي طرابلس
» للمرة الثانية.. أعضاء الأهلى يهاجمون اللاعبين بعد نكسة بيراميدز
» مواجهات بين الشرطة الفرنسية و"السترات الصفراء"
» كواليس الجلسة الطارئة للخطيب مع «لاسارتي»
» الاحتلال يرصد صاروخًا أطلق من غزة
» السجن 13 عامًا لأكاديمي معارض في إيران
» مانشستر سيتي يستعيد صدارة «البريميرليج» بهدف ضد توتنهام
» أول ظهور للجولاني بعد استهداف موكبه
» مقتل 35 من جنود النظام في كمين لداعش بحمص
» رئيس الزمالك يرد على استفزازات «آل الشيخ»
» مقتل 12عسكريًا فى هجوم عنيف على قوات بشار في حلب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان