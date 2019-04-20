"الشهيد أبو عميرة" تجمع السيسي وحرمه والطيب

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شيخ الأزهر

أحمد الطيب

السيسي

التعديلات الدستورية

جامعة الأزهر

جمعت إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بين الرئيس السيسي وقرينته وشيخ الأزهر، وذلك في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

حيث وصل السيسي منذ قليل، لمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، وذلك للإدلاء بصوته الانتخابي.

وفي السياق ذاته قامت قرينة الرئيس بالمشاركة أيضًا في الاستفتاء على التعديلات، وذلك في نفس اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد أبو عميرة، في حين أدلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصوته في اللجنة الانتخابية ذاتها بمصر الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



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