» للمرة الثانية.. أعضاء الأهلى يهاجمون اللاعبين بعد نكسة بيراميدز

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بيراميدز

شن مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للنادى الأهلى، هجومًا على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد سقوطهم أمام بيراميدز الخميس الماضى بهدف دون رد، وهى الخسارة التى أفقدتهم صدارة الدورى، وأبعدتهم إلى المركز الثالث.

الجماهير طلبت من اللاعبين الذين لا يدركون قيمة تيشيرت النادى، الرحيل الى اى فريق اخر، موجهة حديثها لمحمود الخطيب رئيس النادى -الذى حضر المران- وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قائلين "عرفوهم يا كابتن قيمة ومعنى تيشيرت النادى، واللى ميعرفش فيهم يبقى يمشى".

الجماهير الحاضرة اتهمت اللاعبين ببحثهم عن الشو والجماهيرية الزائفة عبر مواقع السوشيال ميديا، دون بذل اي نقطة عرق داخل المستطيل الأخضر.

الاهلى استأنف تدريباته استعداداً لمواجهة المصرى المؤجلة من الجولة الـ19 من الدورى والمحدد لها الخميس المقبل.


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