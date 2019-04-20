الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

20 أبريل 2019 - 05:29 م

أصدرالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا اليوم السبت، بتكليف عدد من المشايخ والقراء لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت) أن المكلفين كالتالي:

الدكتور ياسر الدوسري في المسجد الحرام، والدكتور أحمد الحذيفي والدكتور خالد المهنا في المسجد النبوي.

ياسر الدوسري

و ياسر بن راشد بن حسين الودعاني الدوسري هو أحد قراء القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية ومن أئمة المسجد الحرام اعتباراً من رمضان 1436 للهجرة، وهو مؤسس مجموعة آيات للإعلام القرآني مع الشيخ ناصر القطامي.

وهو إمام وخطيب جامع الدخيل الواقع في حي الشهداء في الشمال الشرقي من مدينة الرياض تقاطع طريق الدمام مع شارع خالد بن الوليد رضي الله عنه , حيث يصلي خلفه جمع غفير من المصلين وتمتلئ بهم الساحات المحيطة بـجامع الدخيل وصنف ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً بالمجتمع بحسب مجلة جمعية إنسان ياسر الدوسري هو عضو هيئة التدريس بـجامعة الملك سعود وحاصل على دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

أحمد الحذيفي

أحمد بن علي الحذيفي من قارئي القرآن الكريم ومن أئمة وخطباء المساجد في المملكة العربية السعودية، اسمه أحمد ابن امام وخطيب المسجد النبوي الشريف علي بن عبد الرحمن الحذيفي، يعمل أحمد إماماً و خطيباً بمسجد قباء بالمدينة المنورة وأستاذًا مشاركاً في جامعة طيبة بالمدينة المنورة كما عمل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصل منها على الماجستير والدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وله العديد من المشاركات العلمية والمحاضرات والندوات داخل المدينة المنورة وخارجها . في رمضان 1438 هـ كلفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمدينة المنورة الحذيفي بإمامة المصلين في صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف، واستمر التكليف في رمضان 1439 هـ.

خالد المهنا

الشيخ المهنا يعمل محاضراً في كلية الأصول بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويحمل البكالوريوس في السنة النبوية، والماجستير في العلل ومعرفة الرجال، والدكتوراه في مشكل الحديث.

والشيخ المهنا إمام مسجد الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز بحي حطين.



