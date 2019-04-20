» كواليس الجلسة الطارئة للخطيب مع «لاسارتي»

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المصريون

الاهلى

الخطيب

لاسارتي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد جلسة عاجلة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بمقر النادي، اليوم السبت.

واجتمع الخطيب بعبد الحفيظ ولاسارتي لمدة نصف ساعة في قاعة مجلس الإدارة بالمبنى الاجتماعي.

واستمع رئيس النادي الأهلي لملاحظات مارتن لاسارتي وعبد الحفيظ عن أسباب تذبذب نتائج الفريق، وآخرها الخسارة ضد بيراميدز 0-1 في الدوري يوم الخميس الماضي.

كما تطرق محمود الخطيب أيضا للحديث عن أوضاع الفريق، والتعرف على رؤية مارتن لاسارتي بشأن احتياجاته للفترة القادمة.


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