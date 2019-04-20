» الاحتلال يرصد صاروخًا أطلق من غزة

20 أبريل 2019 - 05:13 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد صاروخ، قال إنه أُطلق من قطاع غزة، تجاه المستوطنات اليهودية المحاذية للقطاع.

وقال الجيش في بيان صدر عنه، إن الصاروخ انفجر داخل القطاع، قرب السياج الفاصل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مستوطنين قولهم إنهم شاهدوا سقوط صاروخ في مستوطنة "شعار هنيغف" في النقب الغربي (جنوب إسرائيل).

والجمعة، أُصيب 37 فلسطينيا، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.