  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

صلاح

صدمة لـ«صلاح» بعد استبعاده من الترشح لجائزة مهمة

الملك عبدالله والإخوان

الإخوان تنقذ ملك الأردن من انقلاب يقوده أحد أقربائه

قوات روسية في سوريا

حقيقة الاشتباكات بين روسيا وإيران في حلب

أرشيفية

"الوطنية للانتخابات": الاستفتاء على الدستور لفت أنظار العالم

سما المصري

شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم تركي آل الشيخ بملابس فاضحة

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. ناشطون من حزب "أويحي" يطالبون برحيله

السترات الصفراء

مواجهات بين الشرطة الفرنسية و"السترات الصفراء"

مدبولي

رئيس الوزراء: نجحنا في التواصل مع الشباب عبر «السوشيال ميديا»

سور النادي النهري لنادي الزمالك

رئيس الزمالك يرد على استفزازات «آل الشيخ»

الاحتلال يرصد صاروخًا أطلق من غزة

عرب وعالم

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

وكالات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تزيد مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلًا

#

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على غزة

#

إسرائيل تنذر مستوطني غلاف غزة: دوي انفجارات سيسمع قريبا

#

سلطات الاحتلال تطوق غزة من جديد

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد صاروخ، قال إنه أُطلق من قطاع غزة، تجاه المستوطنات اليهودية المحاذية للقطاع.

وقال الجيش في بيان صدر عنه، إن الصاروخ انفجر داخل القطاع، قرب السياج الفاصل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مستوطنين قولهم إنهم شاهدوا سقوط صاروخ في مستوطنة "شعار هنيغف" في النقب الغربي (جنوب إسرائيل).

والجمعة، أُصيب 37 فلسطينيا، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصاعد الاشتباكات جنوبي طرابلس
» للمرة الثانية.. أعضاء الأهلى يهاجمون اللاعبين بعد نكسة بيراميدز
» مواجهات بين الشرطة الفرنسية و"السترات الصفراء"
» كواليس الجلسة الطارئة للخطيب مع «لاسارتي»
» الاحتلال يرصد صاروخًا أطلق من غزة
» السجن 13 عامًا لأكاديمي معارض في إيران
» مانشستر سيتي يستعيد صدارة «البريميرليج» بهدف ضد توتنهام
» أول ظهور للجولاني بعد استهداف موكبه
» مقتل 35 من جنود النظام في كمين لداعش بحمص
» رئيس الزمالك يرد على استفزازات «آل الشيخ»
» مقتل 12عسكريًا فى هجوم عنيف على قوات بشار في حلب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان