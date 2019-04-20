صدمة لـ«صلاح» بعد استبعاده من الترشح لجائزة مهمة

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

الاتحاد الانجليزي

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، من القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2018-2019، والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مفاجأة من العيار الثقيل بغياب محمد صلاح، فيما تواجد زميلاه في الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني.

وضمت القائمة كل من، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبلجيكي إيدين هازارد متوسط ميدان تشيلسي، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، والبرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وزميله في الفريق الإنجليزي رحيم ستيرلنج.

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