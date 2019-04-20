حقيقة الاشتباكات بين روسيا وإيران في حلب

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كشفت مصادر عسكرية سورية حقيقة الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة، حول حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والايرانية في دير الزور وحلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، القول إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تنفي جملة وتفصيلا ما ورد فى هذه المواقع والصحف وتؤكد أن الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له على الاطلاق".

وأضاف المصدر: "تهيب القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة والمسؤولية بنشر الأخبار وعدم اعتماد أي خبر عسكري ميداني ما لم يصدر عن مصدر عسكري".


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