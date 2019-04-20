  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:52 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

صلاح

صدمة لـ«صلاح» بعد استبعاده من الترشح لجائزة مهمة

الملك عبدالله والإخوان

الإخوان تنقذ ملك الأردن من انقلاب يقوده أحد أقربائه

قوات روسية في سوريا

حقيقة الاشتباكات بين روسيا وإيران في حلب

أرشيفية

"الوطنية للانتخابات": الاستفتاء على الدستور لفت أنظار العالم

سما المصري

شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم تركي آل الشيخ بملابس فاضحة

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. ناشطون من حزب "أويحي" يطالبون برحيله

السترات الصفراء

مواجهات بين الشرطة الفرنسية و"السترات الصفراء"

مدبولي

رئيس الوزراء: نجحنا في التواصل مع الشباب عبر «السوشيال ميديا»

سور النادي النهري لنادي الزمالك

رئيس الزمالك يرد على استفزازات «آل الشيخ»

الجزائر.. ناشطون من حزب "أويحي" يطالبون برحيله

عرب وعالم

احتجاجات الجزائر
احتجاجات الجزائر

وكالات

أخبار متعلقة
#

الجزائر.. حزب أويحي يطالبه بالاستقالة فورا من الأمانة العامة

#

استقالة منسق أقدم حزب معارض بالجزائر من البرلمان

#

حقيقة استقالة نواب بالحزب الحاكم بالجزائر وانضمامهم للاحتجاجات

#

أكبر حزب إسلامي في الجزائر يقاطع انتخابات الرئاسة

نظم مئات من ناشطي حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري وقفة احتجاجية، السبت، بالعاصمة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحي من قيادة الحزب.

وحسب وكالة "الأناضول"، تجمع المئات من نشطاء الحزب أمام مقره العام بمنطقة بن عكنون في الجزائر العاصمة، للمطالبة برحيل أويحي.

وقاد الوقفة الاحتجاجية الناطق باسم الحزب، الصديق شهاب، ووزير الشباب الأسبق بلقاسم ملاح، الذي نافس أويحي عام 2013 على منصب أمين عام الحزب.

ورفع المحتجون، شعارات "أويحيى ارحل، "والجزائر ليست سوريا"، في إشارة إلى تصريحه أمام البرلمان، في 25 فبراير/شباط الماضي، أن المسيرات السلمية في سوريا بدأت بالورد ثم تحولت إلى الدم.

و"التجمع الوطني الديمقراطي" هو ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم في الجزائر، وله 100 نائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من أصل 462.

وفي تصريح للصحفيين، اتهم شهاب، أويحي، بخدمة الدائرة المحيطة بالرئيس المستقيل بوتفليقة، وبجعل الحزب "رهينة للقوى غير الدستورية".

و"القوى غير الدستوري"، هو تسمية أطلقت على الدائرة القريبة من بوتفليقة بقيادة شقيقه السعيد، وغالبيتهم من رجال أعمال اتهموا بالسيطرة على مقاليد الحكم وصناعة القرار.

وفي وقت لاحق، أصدر أويحيى، بيانا وصف فيه الوقفة الاحتجاجية بـ"التصرف الهمجي"، واتهم شهاب "بحشد مجموعة مأجورة لا تتعدى 50 شخصا من الغرباء عن الحزب".

وتقلد أويحي منصب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي منذ عام 1999 (سنة قدوم بوتفليقة للحكم)، إلى غاية 2013، حيث خلفه الرئيس المؤقت للدولة حاليا عبد القادر بن صالح.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصاعد الاشتباكات جنوبي طرابلس
» للمرة الثانية.. أعضاء الأهلى يهاجمون اللاعبين بعد نكسة بيراميدز
» مواجهات بين الشرطة الفرنسية و"السترات الصفراء"
» كواليس الجلسة الطارئة للخطيب مع «لاسارتي»
» الاحتلال يرصد صاروخًا أطلق من غزة
» السجن 13 عامًا لأكاديمي معارض في إيران
» مانشستر سيتي يستعيد صدارة «البريميرليج» بهدف ضد توتنهام
» أول ظهور للجولاني بعد استهداف موكبه
» مقتل 35 من جنود النظام في كمين لداعش بحمص
» رئيس الزمالك يرد على استفزازات «آل الشيخ»
» مقتل 12عسكريًا فى هجوم عنيف على قوات بشار في حلب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان