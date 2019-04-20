رئيس الوزراء: نجحنا في التواصل مع الشباب عبر «السوشيال ميديا»

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السوشيال ميديا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ووحدات المركز، وأدار حوارا مع العاملين به، أعرب خلاله عن تقديره لدورهم المهم في تاريخ الوطن، وعن اعتزازه بجهودهم في المجالات التي يعمل عليها المركز.

وأكد مدبولي خلال الزيارة، سعادته بسبب اعتماد المركز الإعلامي على الشباب بنسبة 100% من العاملين به، وسعادته لقدرة هؤلاء الشباب ونجاحهم في التواصل مع أقرانهم من الشباب عبر "السوشيال ميديا"، من خلال الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء، وتعاملهم مع الشباب بعقليتهم، ما ساهم في توصيل الكثير من الإنجازات والإيجابيات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن.

وأشاد رئيس الحكومة باتجاه "إعلامي الوزراء"، إلى إعداد تقارير معلوماتية "إنفوجرافات" عن المجالات التي تعمل عليها الحكومة، والفيديوهات التي تبرز الإنجازات، معربا عن تقديره العميق لجهود المركز في إصدار تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، والتي تواجه الكثير من اللغط جراء انتشار أنباء غير دقيقة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية.

وطالب رئيس الوزراء، الشباب بالاستمرار في العمل بحماس وإصرار على توصيل الحقائق والإنجازات للرأي العام، مؤكدا كامل دعمه لهم في المهمة الموكلة إليهم.



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