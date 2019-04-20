» السجن 13 عامًا لأكاديمي معارض في إيران

20 أبريل 2019 - 04:47 م

عاقب القضاء الإيراني الأكاديمي كمال جعفري يزدي، السبت، بالسجن 13 عاما؛ إثر إدانته بـ"التآمر من أجل إسقاط النظام" و"الإساءة" إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وحسب وكالة "هرانا"، التي يديرها عدد من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، قضت محكمة مشهد الإقليمية بالسجن 10 أعوام بحق يزدي بعد إدانته بتهمة "التآمر من أجل إسقاط النظام"، وعام آخر بتهمة "التضليل ضد النظام"، وسنتين بتهمة "الإساءة إلى خامنئي".

والأكاديمي يزدي، كان يقدم دروسا في مجال الإدارة الاستراتيجية في جامعات مدينة مشهد منذ أعوام، وتم توقيفه في أغسطس 2018، إلا أنه أطلق سراحه بكفالة مالية بعد سجنه لمدة 3 أشهر.



