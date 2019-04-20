» مقتل 35 من جنود النظام في كمين لداعش بحمص

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قتل 35 من جنود نظام بشار الأسد في كمين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، السبت، ببادية محافظة حمص بسوريا، حيث أفادت مصادر محلية، أن عناصر التنظيم اشتبكت مع قوات النظام المؤلفة من الجيش، والمجموعات المدعومة إيرانيا، في منطقة صحرواية بمحافظة حمص.

ولفتت إلى أن عناصر داعش التي تتبع أسلوب الكر والفر، أوقعت قوات النظام التي تقوم بعملية في المنطقة، بكمين.

وعقب وقوع اشباكات عنيفة بين الجانبين، هرعت المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا، لدعم جنود النظام، وذكرت المصادر أن الاشتباكات أدت لمقتل 35 من جنود النظام، فضلا عن إصابة العشرات بجروح.

ويواصل تنظيم داعش الإرهابي، وجوده فقط في منطقة صحراوية تحاصرها قوات النظام، بمحافظة حمص، عقب إخراجه من شرق الفرات، من قبل تنظيم ي ب ك/بي كا كا.

ويتوزع عناصر داعش في الصحراء، على شكل مجموعات مشتتة، ويقدر عددهم بنحو 1500 إرهابي، ممن تم إجلاؤهم من الرقة ودير الزور، سابقا، من قبل ي ب ك/ بي كا كا، ونظام الأسد.


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