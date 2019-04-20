» رئيس الزمالك يرد على استفزازات «آل الشيخ»

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ال الشيخ

المصريون

رئيس الزمالك

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على استفزاز المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، حول قدرة فريقه على الفوز في مباراته أمام الفريق الأبيض، وتوقعه تتويج الأهلي بلقب الدوري.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، رد رئيس الزمالك، على مناوشة تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن الزمالك سيفوز على بيراميدز في قمة الثلاثاء بنتيجة «3 –0».

وكان تركي آل الشيخ نشر تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، كتب فيها: «الزمالك نادي كبير وعظيم، ومنتظرين المباراة، والزمالك فريق قوي وصعب، وحتكون بين الأول والثاني».

كما نشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه برئيس الزمالك خلال زياراته للقلعة البيضاء، وكتب قائلًا: «بحب أضايقك، خصوصاً قبل يوم الثلاثاء.. المناكفة محبة».


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