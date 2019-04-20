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مانشستر سيتي يستعيد صدارة «البريميرليج» بهدف ضد توتنهام

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

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المصريون

توتنهام

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا على نظيره توتنهام، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب   «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف مانشستر سيتى الوحيد عن طريق فيل فودين في الدقيقة الخامسة من ضربة رأسية متقنة، ليصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 18 عاما و 327 يوماً، كما أصبح أول لاعب من مواليد 2000 يُسجل هدفا لمانشستر سيتي بالبريمرليج.

كما يعد هدف فودين ضد توتنهام رقم 99 هذا الموسم لفريق مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد"، ورقم 155 للفريق السماوي فى كل البطولات هذا الموسم، علماً بأن الرقم القياسى لأى فريق إنجليزي فى موسم واحد هو 156 والمسجل باسم مانشستر سيتى أيضا موسم 2013/2014.

وتعرض البلجيكي كيفين دى بروين نجم مانشستر سيتي للإصابة خلال مشاركته في مباراة توتنهام، وشارك فيرناندينيو في الدقيقة 38 بدلاً من كيفين دي بروين الذي يتمكن من إكمال المباراة بسبب الإصابة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح والذي يحل ضيفاً على كارديف سيتي غداً الاحد بملعب "كارديف سيتي"، علماً بأن مانشستر سيتي يملك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد، بينما توقف رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث.


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