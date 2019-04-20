«الوطنية للانتخابات»: قبلنا طلبات كافة المنظمات لمراقبة الاستفتاء

20 أبريل 2019 - 04:25 م

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تمنع أحد من المنظمات من مراقبة الاستفتاء، مشيرًا إلى أنهم تلقوا كافة الطلبات وقبلوا طلبات كافة المنظمات.



وأضاف أنه لا يوجد من يتم إخفاءه، ومن ثم تم السماح للجميع بمراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منوهًا بأن هناك إقبال كثيف من المصريين بالخارج على الاستفتاء.