المتحدث باسم الوطنية للانتخابات: الإقبال في جنوب سيناء كان كثيفًا

20 أبريل 2019 - 04:20 م

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستفتاء على الدستور لفت أنظار العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت على أتم الاستعداد لإجراء أي استحقاق انتخاب.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي حول سير عملية الاستفتاء، أن الهيئة بمجرد تلقيه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، اتخذت الإجراءات المطلوبة، وحددت موعد إجراء الانتخابات.



وأشار إلى أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية منذ الساعة التاسعة صباحًا على اتصال بكافة لجان المحافظات، مشيرًا إلى أن كافة اللجان فتحت أبوابها إلا القليل منه، ولم يكن التأخير وقتًا طويلًا.



ونوه بأن لجان جنوب سيناء والجمالية ومدينتي طلبوا المعاونة بسبب الإقبال الكثيف.



