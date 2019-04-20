شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم تركي آل الشيخ بملابس فاضحة

20 أبريل 2019 - 04:03 م

نشرت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو لها، عبر قناتها على "يوتيوب"، تهاجم فيه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري.

وظهرت سما المصري، بملابس فاضحة على سريرها، وهو ما أثار موجة غضب وسخرية المتابعين، خاصة أنها دائمة إثارت الجدل بسبب ملابسها العارية.

وكان تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز فريق نادي "بيراميدز"، الذي يدعمه في مصر، على النادي الأهلي المصري، بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجرت المباراة في ملعب بتروسبورت يوم الخميس 18 ابريل ويعد هذا هو الفوز الثاني لنادي بيراميدز على النادي الأهلي المصري هذا الموسم.

وعلق آل الشيخ، الذي يُعرف على نطاق واسع أنه يدعم نادي "بيراميدز" الرياضي ومجلس إدارته، على فوز النادي بتغريدة قال فيها: "لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله… بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه".