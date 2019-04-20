  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:21 م
بحث متقدم
سما المصري

شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم تركي آل الشيخ بملابس فاضحة

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد.. تعرف عليه

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شاهد.. شيخ الأزهر يدلى بصوته في الاستفتاء

الحاج عبد الراضي

من محمد نجيب للسيسي.. يدلى بصوته على سرير إسعاف

عدلي منصور

الرئيس السابق يدلى بصوته فى الاستفتاء

حصر

أول فيديو لحصر أموال البشير داخل قصره

الجندي

الجندي: تارك التصويت على الاستفتاء ساقط المروءة

جيهان السادات

شاهد.. جيهان السادات تدلي بصوتها في الاستفتاء

لحظة اعتقال

لحظة القبض على وزير سودانى فى مطار الخرطوم

صورة الخبر

«الاستفتاء» الحدث الأهم فى مصر منذ ثورة يناير

شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم تركي آل الشيخ بملابس فاضحة

الصفحة الأخيرة

سما المصري
سما المصري

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟

#

تعيين "تركي آل الشيخ" رئيسًا شرفيًا لهذا النادى

#

"حساسين" معلقًا على بيع بيراميدز: "أنا زعلان"

#

من هو "سالم الشامسي" المالك الجديد لنادي بيراميدز؟

سما المصري

فنانة

تركي آل الشيخ

ملابس فاضحة

نشرت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو لها، عبر قناتها على "يوتيوب"، تهاجم فيه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري.

وظهرت سما المصري، بملابس فاضحة على سريرها، وهو ما أثار موجة غضب وسخرية المتابعين، خاصة أنها دائمة إثارت الجدل بسبب ملابسها العارية.

وكان تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز فريق نادي "بيراميدز"، الذي يدعمه في مصر، على النادي الأهلي المصري، بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجرت المباراة في ملعب بتروسبورت يوم الخميس 18 ابريل ويعد هذا هو الفوز الثاني لنادي بيراميدز على النادي الأهلي المصري هذا الموسم.

وعلق آل الشيخ، الذي يُعرف على نطاق واسع أنه يدعم نادي "بيراميدز" الرياضي ومجلس إدارته، على فوز النادي بتغريدة قال فيها: "لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله… بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "كاف" يحدد ملعب برج العرب لاستضافة مباراة الزمالك
» والدي المتوفي أعطاني 50 دينارا أردنيا
» سقوط مخترق حسابات "فيس بوك" السيدات
» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال
» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء
» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس
» فنانة شهيرة تحذر من إهانة دينها المسيحي: لن أدير خدي الأيسر أبدا
» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"
» ماذا سيفعل الخطيب مع "لاسارتي" بعد هزيمة "بيراميدز؟
» هل يفوز الأهلي بالحكام؟ .. إجابة "الحلفاوي" تحسم الأمر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان