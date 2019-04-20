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مصدر شرطى يكشف الأسباب الغامضة وراء حريق "نوتردام"

عرب وعالم

صورة تقرير سى ان ان
صورة تقرير سى ان ان

متابعات حنان حمدتو

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أفاد فريق التحقيق في حريق كنيسة نوتردام في فرنسا بأن هناك أسباب حقيقية وراء اندلاع النيران في المبنى الأثري يوم الإثنين، وذلك وفقًا لما أدلى به مصدر من داخل جهاز الشرطة الفرنسى.

وقالت "سى إن إن" فى تقرير خاص لها نشر عبر موقعها الإلكترونى إنه بعد أن استعرضت الشرطة مقاطع للحادث رصدها هواة الفيديو والصور من مساكن محلية محيطة بالموقع، أكد المحققون أن الحريق بدأ في وسط الكاتدرائية.

وتابع المصدر الشرطي بأن الحريق اندلع في السقف وامتد إلى القاعدة الحلزونية، مضيفا أن المحققين يركزون على احتمالين يتعلقان بإشعال الحريق.

وأكد أن إحدى المشكلات قيد التحقيق هي أن تكون مجسات نظام إنذار الحريق هي السبب، أما السبب الثاني فيتعلق بالمصاعد التي تم تصميمها لعمال البناء، ولم يقدم المصدر الشرطي أي تفاصيل إضافية عن ذلك.

وقال اثنان من حراس الأمن في الكاتدرائية للشرطة إنهما لاحظا النيران لأول مرة فقط عندما كانت ألسنة اللهب بالفعل تصل لارتفاع 3 أمتار وكان ذلك يوم الاثنين في تمام الساعة 6:43 مساءً.

وأخبر مصدر الشرطة أن مجسات إنذار الحريق ربما كانت لا تعمل بشكل صحيح، إذ أن أول جرس إنذار الساعة رن في 6:15 مساءً بالتوقيت المحلي

ووفقًا لمصدر الشرطة، ذهب ضابطا الأمن للتحقق من الموقع ولكنهما لم ير أي شيء في ذلك الوقت، عندما رن الإنذار الثاني الساعة 6:43 مساءً.

واتبع عملاء الأمن تعليمات نظام الإنذار وذهبوا إلى مكان آخر في الجزء العلوي من الكاتدرائية، حيث رأوا النيران.

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