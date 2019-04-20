وزير المالية: المشاركة رسالة للعالم بحرص المصريين على استكمال مسيرة البناء

20 أبريل 2019 - 02:00 م

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في الإدلاء بصوته اليوم "السبت 20 أبريل 2019" في أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية وذلك بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية واجب علي كل وطني غيور علي مصر، لأن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بأن المصريين يدركون مدى المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم والتي تتطلب أساسًا دستوريًا قويًا لمواجهتها والتعامل معها، والأهم حرصهم على استمرار مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي تشهدها مصر علي جميع الأصعدة وبخطوات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن المشاركة اليوم في أداء هذا الواجب نحو مصر يقرب البلاد من أهدافها في غد أفضل من أجل الجيل الحالي وأيضًا الأجيال المقبل.

وأضاف أن المشاركة في الاستفتاء وأي انتخابات عمومًا هو حق كفله الدستور لكل مواطن مصري فيجب أن يحافظ علي أدائه لأنه قمة الممارسة الديمقراطية التي نتطلع جميعًا لإرساء مبادئها في جميع مناحي الحياة السياسية.

ودعا الوزير المصريين للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في هذا الاستحقاق المهم في مسيرة مصر، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.