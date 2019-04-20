من محمد نجيب للسيسي.. يدلى بصوته على سرير إسعاف

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السيسي

الاستفتاء

الغردقة

محمد نجيب

أصر الحاج عبد الراضى، 80 سنة، على الذهاب إلى لجنته الانتخابية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على سرير الإسعاف المتنقل.

وأدلى الحاج عبد الراضى، بصوته في اللجنة رقم 35 داخل مركز التطوير التكنولوجى بمدينة الغردقة.

وأكد أن كبر سنه لم يمنعه أداء واجبه الوطني، حيث طلب من ابنه أن يقوم بالاتصال بالإسعاف لنقله إلى لجنته الانتخابية، منوهًا أنه لن يتخلى أبدًا عن نداء مصر.

وأضاف أنه عاصر 7 رؤوساء بدءًا من محمد نجيب حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن السيسي واجه تحديات كبيرة وعبر بمصر لبر الأمان والآن جاء الوقت لرد الجميل لمصر.


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