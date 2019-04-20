بالأسماء.. حكام مباريات الزمالك بنصف نهائي الكونفدرالية

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسماء حكام مباريات الزمالك بنصف نهائي بطولة الكونفدرالية.  

ويدير الحكم الزامبي جانى سيكازوى لقاء الذهاب ببرج العرب يوم 28 من الشهر الجارى.

فيما يدير لقاء العودة، الحكم الكونغولى جان جاك ندالا نجامبو والمقرر لها 5 من شهر مايو المقبل.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلي، بعد تأهل الفريق الأبيض إلي نصف نهائي البطولة عقب تخطي عقبة حسنية أغادير المغربى.


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