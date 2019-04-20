أول فيديو لحصر أموال البشير داخل قصره

20 أبريل 2019 - 12:53 م

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، زعم فيه ناشطون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان أنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة مقر إقامة عمر البشير الرئيس السوداني السابق.

وبحسب صحيفة "الرأي العام" السودانية، فإن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

بينما قالت صحيفة "الأحداث" السودانية، إنه عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.





ان صدق هذا الخبر وهي اموال تم التحفظ عليها من منزل الرئيس المخلوع عمر البشير سؤالي لصندوق التنمية الملايين اللي حذفتوها من ثروة الشعب هذا مكانها !! pic.twitter.com/GQS6ESKYEC — ???? ?فاضل،كرم (@KUWAITYFLAG) 19 أبريل 2019

??ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

هذا ولم يتسن للمصريون صحة التأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن الفيديو.







