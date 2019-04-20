شاهد.. جيهان السادات تدلي بصوتها في الاستفتاء

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بدء تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الاستفتاء

السادات

الدقى

جيهان

أدلت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بصوتها  فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية، داخل لجنة 27 بوزارة الزراعة فى الدقى.

وكانت اللجان الانتخابية قد فتحت، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الإثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام .


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