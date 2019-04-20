100 مليون صحة تجرى تحليلاتها بلجان اقتراع العجوزة

20 أبريل 2019 - 12:26 م

تجولت حملة 100 مليون الصحة الرئاسية الخاصة بالكشف عن الأمراض السارية، بمحيط لجان الانتخابات بمنطقة العجوزة، لحث المواطنين على إجراء التحليلات التابعة للمبادرة .

وقال أحد المسئولين من الحملة فى تصريحات صحفية، إنهم استغلوا فرصة استفتاء المواطنين على التعديلات الدستورية وحرصوا على التواجد داخل اللجان.

وتابع بأن أعضاء الحملة يرغبون فى فحص المواطنين الذين لم يخضعوا للفحص حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يذهب للمواطنين بنفسه ويسألهم إذا ما كانوا خضعوا للفحص أم لا، ليلفت انتباههم بوجود فرق من الحملة بمراكز الاقتراع.