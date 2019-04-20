جبر: التعديلات الدستورية تحمى مكتسبات الدولة وإنجازاتها

20 أبريل 2019 - 12:01 م

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإقبال الكبير في الساعات الأولى لبدء عملية التصويت، يثبت اقتناع المواطنين بأهمية التعديلات وحرصهم على التمسك بحقهم الدستوري.

وأضاف جبر خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة القاهرة التجريبية بالتجمع الخامس، أن هذا الأمر يرسم الطريق إلى المستقبل بخطى ثابتة وواثقة، وتحمي مكتسبات الدولة المصرية وإنجازاتها، وتوسع قاعدة المشاركة الشعبية في العملية السياسية، خصوصًا المرأة والشباب والأقباط.

وتابع أن التعديلات حرصت على تأكيد مدنية الدولة، وأن تحميها القوات المسلحة، ضمانة حقيقية لعدم تكرار تجربة اختطاف الدولة، وتحصينها ضد الانفلات والفوضى، وتهيئة الأجواء لاستمرار المشروع الوطني ببناء الدولة المصرية الحديثة.