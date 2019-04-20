سائق يمطر مزارعًا بأعيرة نارية لخلافات مرورية بأسوان

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كرم جبر

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان في القبض على سائق أمطر مزارعا بوابل من الأعيرة النارية لخلافات على أولوية المرور.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بلاغا باستقبال (مزارع ومقيم بدائرة المركز – بأحد المستشفيات مصابًا بطلق ناري بالرأس وتوفى أثناء إسعافه).

بالانتقال والفحص وسؤال والده موظف قرر أنه أثناء قيام نجله بالسير بعربه كارو وبصحبته 3 عربات كارو أخرى محملين بمحصول قصب السكر، وبطريق بين الزراعات بناحية الحرية دائرة المركز، حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين مجهولين يستقلان سيارة ربع نقل، بسبب خلاف على أولوية المرور فقام أحدهما بالتعدى عليه بسلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته ولاذا بالفرار هاربين بالسيارة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة سائق مقيم بدائرة المركز وكان برفقته ربة منزل بسيارة نقل البحر الأحمر قيادته.

تمكنت مباحث المركز من ضبطهما والسيارة وبحوزته السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة (بندقية آلية عيار 7،62×39مم، و40 طلقة نارية من ذات العيار) وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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