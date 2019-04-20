شاهد.. رأى الأيتام في حفل "أبشر والأسمري"

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شارك المستشار فيصل بن  عبد الرحمن  الأسمري الرئيس تنفيذي لشركة خبرة السداد السعودية وعضو مجلس إدارة شركة "نيوم" وشركة "مستشارك" وشركة "خبرة" في حفل "أبشر" للأيتام، ولم يدخر جهدًا في إسعاد الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بل ومشاركتهم لهوهم ومرحهم بوجه يملؤه الفرحة، وبالرغم من أنه سعودي النشأة إلا أن كلماته تقطر حبًا وعشقًا لمصر ورغبة في إدخال الفرحة والسرور على نفوس سكانها.

ونالت الحفلة إعجاب الأطفال المشاركين والذين شعروا بأن الحفلة خصيصًا لهم وعبروا عن سعادتهم لـ"المصريون"، وقالت الطفلة سلمي: "الحفلة حلوة وأكتر حاجة عجبتني المهرج والمسابقات، وكل حاجة كانت حلوة".

وأضافت الطفلة: "أميرة" عجبني جدًا الفقرات وتنظيم الحفلة"، وأكدت هادية" أن الحفلة جميلة جدًا وأكثر شىء أعجبها الهدايا".

وأضافت الطفلة حنان: "أكثر حاجة عجبتني الهدية، ونفسي اكسب 20 جنيها في المسابقة".

وقال الطفل "محمد": الحفلة حلوة والهدايا كانت حلوة وكسبت 20 جنيهاغ هحوشهم"، وقال محمد: "رودي وباز أكثر حاجة عجبتني في الحفلة".

وأكد الأسمري أن استثماراته في مصر منذ 4 سنوات وأنه في طريقه إلى تنفيذ الكثير من المشروعات الأخرى علي أرضها بمشاركة المستشار علي الأسمرى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام البيومي شركائه في العمل وفي حب مصر.

وقال الأسمري لـ"المصريون": "الحمد لله الأطفال أحبوا الحفلة  وتفاعلوا معاه، مضيفًا نسأل الله أن يتقبل ما قمنا به والحمد لله أن الأطفال مبسوطين ونتمنى أن تكون تلك  بداية موفقة لمثل هذه الأعمال في مصر".

تنوعت فقرات الحفل ما بين فقرات لبعض أبطال الرسوم المتحركة مثل "تنة ورنة"، "وميكي" و"المهرج" وغيرها ونالت تلك الفقرات إعجاب الأطفال وشاركوا بها بانفعال وحب.

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