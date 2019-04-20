غرفة عمليات بـ"الوطنية للإعلام" لمتابعة عملية التصويت

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متابعات حنان حمدتو

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حرصت قيادات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حسين زين على التواجد منذ صباح اليوم داخل مكاتب العمل بمنبى الهيئة بماسبيرو .

وباشر زين والقيادات عملية الإدلاء باصوات الناخبين  في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال غرفة عمليات خاصة، إلى جانب متابعة سير العمل داخل اللجان الانتخابية المقررة للعاملين بمبنى ماسبيرو بالإضافة إلى مرور الكثيرين منهم على العاملين وحثهم على المشاركة وإبداء آرائهم وكذلك متابعة أعمال التغطية الإعلامية للاستفتاء.

وحضر إلى لجان الاستفتاء بالتليفزيون عدد كبير العاملين، حيث توافد الكثيرون عليها فيما تواصل القطاعات البرامجية بالمبنى أعمالها في التغطية الإعلامية على مدار الثلاثة أيام بالتنسيق مع قطاع الأخبار.


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