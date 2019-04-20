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"صلاح" على موعد مع إنجاز جديد

الرياضة

صلاح
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يلتقي في تمام الخامسة من مساء غدٍ الأحد فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره كارديف علب ملعب "كارديف" ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطع النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لتحقيق انجاز جديد خلال اللقاء المرتقب غد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن صلاح يحتاج لتسجيل هدف وحيد ليصبح ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل 20 هدفًا على الأقل فى موسمين متتاليين بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد روبى فاولر فى موسمى 1994-1995 و1995-1996، والأوروجويانى لويس سواريز فى موسمى 2012-2013 و2013-2014.

ويتقاسم صلاح صدارة قائمة هدافى الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وسجل صلاح هدفاً رائعاً فى فوز ليفربول على تشيلسي بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعد صلاح أكثر لاعبى ليفربول تسجيلاً للأهداف فى مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 19 هدفاً، متفوقاً على السنغالى ساديو مانى صاحب الـ 18 هدفاً، والبرازيلي فيرمينو صاحب الـ 12 هدفاً.

النجم المصرى هو أيضاً أكثر لاعبى ليفربول صناعة للأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، بعدما صنع 9 أهداف، متفوقاً على البرازيلى روبيرتو فيرمينو الذى صنع 7 أهداف.


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