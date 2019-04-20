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"الإفتاء" لهذا السبب إحياء ليلة منتصف شعبان ليس بدعة

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متابعات حنان حمدتو

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قالت دار الإفتاء، إن الله تعالى خصَّ الأمةَ الإسلامية بكثير من مواسم الخير، ومن هذه المواسم ليلة النصف من شعبان، فيُستحبُّ صيامُ نهارها، وقيام ليلها، والتقرب إلى الله فيها بالذكر والدعاء.

وأكدت الدار فى بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه ليس من البدعة إحياءُ هذه الليلة بأنواع القربات؛ فإنها من معاني قوله تعالى: "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ"، مستشهدة بعدد من الأحاديث التي وردت في فضل هذه الليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا».

وطالبت الدار المسلمين جميعًا اغتنام هذه الليلة المباركة، والتقرُّب فيها إلى الله بالذكر والدعاء، وسؤاله الخير للنفس والأهل والوطن وجميع المسلمين.


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