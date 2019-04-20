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اقتحام مزرعة البشير.. هذا ما وجد بداخلها

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البشير
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مجهولون

البشير

مزرعة

عملية

سطو

قام  مجهولون، ليلة أمس الجمعة، بعملية سطو على مزرعة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمنطقة السليت شمال بحري، بحسب صحيفة "المشهد السوداني".

وقالت الصحيفة  إن المعتدين قاموا بنهب عشرات الأبقار الأمريكية، ، بالإضافة إلى العديد من الحيوانات البرية.

وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

كما طالبوا بإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية التي من المفترض أن تمر به البلاد.


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