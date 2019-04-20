الشرطة توزع العصائر على المواطنين داخل لجان الاستفتاء

20 أبريل 2019 - 11:10 ص

وزع عدد من رجال الأمن العصائر والمياه المعدنية على المواطنين خلال إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الليسيه، فى حى المعادى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية لتوفير الظروف الملائمة والمشجعة للمواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى أجواء مريحة دون تكبد أى عناء أو إرهاق.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً