علام: المشاركة فى التصويت واجب وطنى لكل مصرى

20 أبريل 2019 - 11:05 ص

دعا مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، الشعب المصرى، إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي الذي يدل على مدى وعيهم بحرية تامة، مرددًا: "المشاركة الواعية هي دليل تقدم الأمم".

وأضاف علام خلال الإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية، في لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنات في حي الحسين بالقاهرة صباح اليوم، أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.

جدير بالذكر أن لجان الاقتراع بدأت على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.