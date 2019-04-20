الخطيب: اللجان الانتخابية حضرات مقدسة مينفعش الرقص

20 أبريل 2019 - 10:59 ص

تساءلت الإعلامية ياسمين الخطيب عن الذي اخترع فكرة رقص الناخبين أمام اللجان الانتخابية.

وقالت في تغريدة لها بـ"تويتر": "لا أعلم متى أو من الذي ابتكر عادة الرقص في اللجان الانتخابية! لكنها على أي حال عادة في غاية الابتذال، وأتمنى أن يصدر قرار بحظرها، ومعاقبة الراقصين داخل اللجان وأمامها، عقوبة مغلظة "!

وتابعت: "اللجان الانتخابية بمثابة حضرات مقدسة، فيها يُسطر مستقبل الوطن، وللحضرة هيبة وجلال.. مش حنة فاتن هي".

جدير بالذكر أن مصر تشهد منذ ساعات حتي طيلة الثلاثة الأيام المقبلة تعديلات دستورية علي الدستور الحالي، في الوقت الذي تشهد فية دائما قيام فتيات بالرقص أمام اللجان الانتخابية.