  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

«الاستفتاء» الحدث الأهم فى مصر منذ ثورة يناير

صلاح

"صلاح" على موعد مع إنجاز جديد

البشير

اقتحام مزرعة البشير.. هذا ما وجد بداخلها

اللجان

الخطيب: اللجان الانتخابية حضرات مقدسة مينفعش الرقص

رئيس الهيئة

"الوطنية للانتخابات" تحذر الناخبين من هذا الأمر

إليسا

إليسا توجه تهديدا جديدا بالتزامن مع حفلها بجدة

بابا الفاتيكان

تصرفات غريبة للبابا داخل كنيسة الفاتيكان

برلماني

تفاصيل مثيرة عن "نطح" برلماني لرئيسه في المغرب

داعش

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

ثعابين

رئيس يدير دولته من منزله بسبب الثعابين

الخطيب: اللجان الانتخابية حضرات مقدسة مينفعش الرقص

آخر الأخبار

اللجان
اللجان

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الشباب يدلي بصوته فى التعديلات الدستورية

#

موقف الوافدين في تصويت الاستفتاء على الدستور

#

اليوم.. اجتماع مهم لـ"الأهلى" فى "الشيخ زايد"

#

الإفراج عن 640 سجينًا بعفو رئاسى

رقص

اللجان

ياسمين

فرعية

تساءلت الإعلامية ياسمين الخطيب عن الذي اخترع فكرة رقص الناخبين أمام اللجان الانتخابية.

وقالت في تغريدة لها بـ"تويتر": "لا أعلم متى أو من الذي ابتكر عادة الرقص في اللجان الانتخابية! لكنها على أي حال عادة في غاية الابتذال، وأتمنى أن يصدر قرار بحظرها، ومعاقبة الراقصين داخل اللجان وأمامها، عقوبة مغلظة "!

وتابعت: "اللجان الانتخابية بمثابة حضرات مقدسة، فيها يُسطر مستقبل الوطن، وللحضرة هيبة وجلال.. مش حنة فاتن هي".

جدير بالذكر أن مصر تشهد منذ ساعات حتي طيلة الثلاثة الأيام المقبلة تعديلات دستورية علي الدستور الحالي، في الوقت الذي تشهد فية دائما قيام فتيات بالرقص أمام اللجان الانتخابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال
» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء
» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس
» فنانة شهيرة تحذر من إهانة دينها المسيحي: لن أدير خدي الأيسر أبدا
» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"
» ماذا سيفعل الخطيب مع "لاسارتي" بعد هزيمة "بيراميدز؟
» هل يفوز الأهلي بالحكام؟ .. إجابة "الحلفاوي" تحسم الأمر
» فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع
» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو
» رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان