برلماني: لكل مواطن صوتك هيفرق وعليك صناعة مستقبل وطنك

20 أبريل 2019 - 10:57 ص

ناشد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء، أيام السبت والأحد والإثنين، مؤكدًا أن كل مواطن عليه التزام بالمشاركة في صناعة مستقبل مصر.

وطالب " أبو زهاد" في تصريحات صحفية، جميع أطياف الشعب وأهالي الصعيد بشكل خاص بالنزول إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مضيفًا أن أهالي الصعيد يتمتعون بوطنية وحب لبلدهم يجعلهم يقودون مصر نحو الاتجاه التصحيح.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية لها مردود اقتصادي في صالح الشعب المصري سيجني الشعب ثمارها خلال فترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك مشاريع اقتصادية قام بها الرئيس السيسي ستساعد مصر في طريقها للازدهار الاقتصادي.