المرسى: 4 معايير على وسائل الإعلام مراعاتها بتغطية تصويت التعديلات

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التعديلات الدستورية

محمد المرسي

استفتاء

وجه الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، رسالة توعوية إلى وسائل الإعلام وذلك خلال تغطية عملية الإدلاء بأصوات الناخبين  فى التعديلات الدستورية .

وقال المرسى: "بدأ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وتبدأ معه تغطية إعلامية أكثر كثافة مما سبق أري ان دورها يجب أن ينحصر في الآتي:

- تغطية إخبارية مميزة تنقل لنا بشفافية تامة أجواء اللجان ومراحل عملية الاستفتاء وما بها من إيجابيات وسلبيات بالإضافة لكل ما يصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات أو المسئولين عن اللجان وأيضًا المسئولين عن تأمينها والآراء المختلفة للشارع المصري تجاه الاستفتاء.

- استمرار نشر المعرفة بالتعديلات الدستورية حتي نساهم في عملية الفهم والإدراك لماهية هذه التعديلات وبما يساعد المواطن علي اتخاذ قرار سليم نهائي بقناعاته تجاهها.. أيضًا نشر المعرفة بإجراءات الاستفتاء وأماكن الإدلاء بالأصوات وكيفية التصويت بشكل صحيح حتى لا يكون الصوت باطلا.

- المساهمة في تنمية الوعي لدي المواطن بأهمية المشاركة كحق دستوري وأيضًا حق من حقوق الانسان بالإضافة لكونه واجب وطنيا يساهم من خلاله في رسم خريطة مستقبل وطن سواء كانت قناعاته مع أو ضد هذه التعديلات  ".

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