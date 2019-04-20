  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:01 م
بحث متقدم
صورة الخبر

«الاستفتاء» الحدث الأهم فى مصر منذ ثورة يناير

صلاح

"صلاح" على موعد مع إنجاز جديد

البشير

اقتحام مزرعة البشير.. هذا ما وجد بداخلها

اللجان

الخطيب: اللجان الانتخابية حضرات مقدسة مينفعش الرقص

رئيس الهيئة

"الوطنية للانتخابات" تحذر الناخبين من هذا الأمر

إليسا

إليسا توجه تهديدا جديدا بالتزامن مع حفلها بجدة

بابا الفاتيكان

تصرفات غريبة للبابا داخل كنيسة الفاتيكان

برلماني

تفاصيل مثيرة عن "نطح" برلماني لرئيسه في المغرب

داعش

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

ثعابين

رئيس يدير دولته من منزله بسبب الثعابين

النواب: تصويت الخارج يؤكد أن الجميع على قلب رجل واحد خلف القيادة

آخر الأخبار

خارجية النواب
خارجية النواب

أمينة عبد االعال

أخبار متعلقة
#

تصويت المصريين بقوة في الخارج يؤكد الوقوف خلف الرئيس

#

عبدالعال: لسنا دولة علمانية ولا عسكرية

#

عبدالعال: التعديلات لا تفرض هيمنة الرئيس

#

«أردوغان» للعالم الإسلامي: فلنعمل على قلب رجلٍ واحد

مجلس النواب

الاستفتاء

سوهاج

أشاد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالإقبال الكثيف الذي  شهدته معظم السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، مؤكدا أن المصريين في الخارج هم القوى الناعمة ولديهم شعور كبير بوطنهم  ويثبتون دائما إنهم بجانبه

وأوضح في تصريح صحفي له، أن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج هي رسالة منهم للدول التي يتوجدون بها أن المصريين على قلب رجل واحد سواء في الخارج أو الداخل خلف قيادتهم السياسية، مضيفا أنهم يبعثون برسالة أن التعديلات هي مطلب شعبي وجماهيري من كل المصريين.

وأشار رئيس "خارجية النواب" إلى أن المصريين في الخارج لديهم ترمومتر حساس جدا يدركون به أن عليهم دور وطني كبير لأنهم  سفراء مصر في الخارج فيعطون الانطباع الصحيح عن بلدهم.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال
» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء
» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس
» فنانة شهيرة تحذر من إهانة دينها المسيحي: لن أدير خدي الأيسر أبدا
» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"
» ماذا سيفعل الخطيب مع "لاسارتي" بعد هزيمة "بيراميدز؟
» هل يفوز الأهلي بالحكام؟ .. إجابة "الحلفاوي" تحسم الأمر
» فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع
» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو
» رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان