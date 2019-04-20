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موسى: طابور الناخبين يدمر الخونة

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

عمرو محمد-متابعات

الأمن

التعديلات الدستورية

السشرطة

علق الإعلامي أحمد موسى، على إقبال المصريين على لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية قائلا: "طوابير الناخبين تدمر الخونة".

وأشار "موسى"، خلال تغطية خاصة لفضائية "صدى البلد" للتعديلات الدستورية، اليوم السبت، إلى أن سيدات مصر يقمن بدورهن فى مصر التاريخى فى مصر، مؤكدًا أنه يجب أن نراهن على الشعب طوال الوقت، لأنهم حرصوا على الإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء بالتعديلات الدستورية واصطحاب أبنائهم لكتابة التاريخ لبلدهم .

وأكد أن الخونة يموتون فور مشاهدتهم الأعداد الضخمة للمواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .



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