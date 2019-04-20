مي البطران تحتفل بالفائزين في أول مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحت 18

20 أبريل 2019 - 10:47 ص

نظمت الدكتورة مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حفل توزيع جوائز المسابقة الأولى للتصوير الفوتوغرافي تحت 18 سنة بمركز شباب الجزيرة، وسط حضور قيادات المحافظة وعدد من الشخصيات العامة والسياسية وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة وكذلك الرعاة المتمثلين في الشركة المصرية للاتصالات و وزارة الشباب والرياضة و الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وجمعية صوت شباب مصر {tdi } ومجموعة طلاب انتم الاساس.

وقالت "البطران" نحن نحرص دائمًا على توفير الدعم المستمر للشباب الموهوبين لا سيما في سن مبكر، وهو ما جعلنا نطلق هذه المسابقة لفئة ما تحت الـ 18 تقديرًا منا لضرورة دعم هذه الفئة العمرية من الموهوبين، ولفتت إلى وجود أكثر من 286 متسابق يمثلون 22 محافظة من محافظات الجمهورية بعدد 731 صورة وأغلبهم كان في الفترة العمرية بين 17 و 18 سنة.

وأضافت، شكلنا لهذه المسابقة لجنة تحكيم مهنية احترافية على أعلى مستوى، ضمت خبراء ومتخصصين وحاصلين على جوائز عالمية ، ومنهم الدكتورة ناجية ذكي، والدكتور جلال المسيري، والدكتور حسام حسن دياب، كما اشارت إلى وجود العديد من الفرص منها ما تعهدت بها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بعرض الصورة الفائزة في المسابقة في كافة مطارات الجمهورية لإظهار الصورة الجميلة والطبيعة السياحية الخلابة لمصرنا الحبيبة.

وفي ذات الوقت نظمت "البطران" وللمرة الثالثة على التوالي الحفل النهائي لمسابقة مهرجان الأسرة المصرية الثالث للطلاب الموهوبين والمتفوقين في المجال الفني، والموسيقي، والتكنولوجيا والاستخدام الأمثل للحاسب الآلي، وتعتبر هذا المسابقة من المسابقات غير التقليدية لأنها تشجع الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وهذا بدوره يساهم في تشجيع الطلاب وأولياء الأمور لتنمية المهارات والمواهب.

وجاءت نتائج هذه المسابقة بإعلان فوز 45 طالب من مدارس مختلفة على مستوى محافظة الجيزة في ثلاث مجالات مختلفة (18 طالب في مجال الموسيقى – 10 طلاب في مجال الرسم – 10 طلاب في مجال التكنولوجيا) إضافة إلى تكريم المشرفين على الفائزين بالمسابقة وعددهم 38 مشرف منهم 10 في المسابقة الفنية و16 مشرف في المسابقة الموسيقية و12 في المسابقة التكنولوجية وذلك لجهودهم ودعمهم الدائم للطلاب.

وأعربت "البطران" عن أملها في إطلاق النسخة الأفريقية للمسابقة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإطلاق مسابقة بعنوان «أفريقيا جميلة بعيون ولادها» والتي نأمل أن يكون إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه الدكتور أعلن الدكتور خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن تدشين مسابقة "جيزة ايدول" لطلاب مدارس الجيزة ، تحت رعايه وبالتعاون مع الدكتور أشرف ذكي، ومكافأة مالية قدرها 500 جنيه مصرى للعاملين في مسابقة مصر جميلة بعيون ولادها، واسبوع رحلة لجزيرة دهب للفائز الأول في المسابقة.