إليسا توجه تهديدا جديدا بالتزامن مع حفلها بجدة

20 أبريل 2019 - 10:44 ص

هددت المطربة اللبنانية إليسا باتخاذ إجراء صارم، وذلك بحظر كل شخص من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، في حال سخريته من ديانتها.

وأعربت إليسا عن غضبها في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة: "كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر.. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا".

يأتي هذا بالتزامن مع حفلها بجدة، حيث أحيت إليسا، مساء أمس الجمعة، حفلا لها في فندق هيلتون جدة، حيث شاركها في الحفل المطرب ماجد المهندس.