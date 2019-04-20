تفحم طفلين فى حريق شقة بالقليوبية

أحمد الشربينى
لفظ طفلان أنفاسهما الأخيرة فى حريق شقة بقرية أجهور الصغري التابعة لمدينة القناطر الخيرية، أثناء خروج والدتهما لشراء متطلبات المنزل اشتعلت النيران بالشقة.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة بناحية أجهور الصغري التابعة لمدينة القناطر الخيرية، علي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وتمت السيطرة على الحريق الذى نتج عنه وفاه طفلين وتم نقلهما لمستشفى القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق.
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