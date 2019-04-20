بالصور.. مهرجان الأسرات الجامعية يختتم ورش عمل الموهوبين 2019

20 أبريل 2019 - 10:36 ص

أنهت اللجنة المنظمة لـ "مهرجان الأسرات الجامعية" التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الجمعة 19 أبريل، تنظيم ورش الموهوبين 2019 في مجالي "المسرح، الكورال، الفنون التشكيلية، الأعمال الأدبية، المذيع" بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وتحت رعاية ومباركة نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب، نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وقال "إبرام لويس" منسق الورش، ومسؤول النشاط الفنى بالمهرجان، فى تصريحات صحفية له ان لجنة التدريب ضمت كلاً من: الكاتب الصحفي والإعلامي "حمدي رزق"، الإعلامي "جورج رشاد"، الفنان "فادي فوكيه"، مهندس الديكور الدكتور "إيفان أديب"، مدرس التصميم (قسم التصميم - كلية التربية الفنية) جامعة حلوان، أ.د "مها جورج"، أستاذ الرسم والتصوير كلية التربية الفنية جامعة حلوان، دكتورة سارة جميل، مدرس مساعد بقسم علوم الأتصال والإعلام كلية الأداب جامعة عين شمس، الدكتورة "هناء طانيوس"، الدكتور "فيصل فؤاد"، والأستاذ "عماد لويس".

ويضيف: أن أكثر من 40 أسرة جامعية شاركت فى الورش هذا العام بعدد 200 متدرب، وان الهدف منها اكتشاف وتطوير المواهب وتوظيفها الصحيح فى عروض فنية تخدم الكنيسة والمجتمع.

يذكر أن المهرجان من الأنشطة المركزية لخدمة الأسرات الجامعية، ويتضمن المهرجان ثلاثة أنشطة رئيسية "النشاط الروحى، النشاط الفني، النشاط الرياضي".