"التنمية المحلية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة التصويت بالمحافظات

20 أبريل 2019 - 10:34 ص

شكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع المحافظات.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن اللواء الشعراوي، وزير التنمية المحلية يتابع على مدار الساعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة عمليات بالوزارة، حيث يتم التواصل مع جميع المحافظين للتأكد من توافر الدعم اللوجستي اللازم خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا شعراوى كل المواطنين بجميع المحافظات ممن لهم حق التصويت خاصة المرأة والشباب للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره واجبا وطنيا، مؤكدًا أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رسالة للداخل والخارج وهي دعم للوطن وتحقيق مزيد من الاستقرار.

وقال شعراوي: إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات ومشروعات قومية عملاقة لا حصر لها لدعم التنمية واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أول أيام الاستفتاء داخل مصر في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.